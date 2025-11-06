Schröder bindet Gladbach-Topspieler vorzeitig

Rouven Schröder setzt sein erstes Ausrufezeichen als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach.

Der Ex-Salzburg-Funktionär kann den Vertrag von Kapitän und Topstürmer Tim Kleindienst vorzeitig bis 2029 verlängern. Ursprünglich wäre der Vertrag des DFB-Teamspielers 2028 ausgelaufen.

"Tim ist bereits in seinem ersten Jahr bei uns schnell Führungsspieler und Nationalspieler geworden und in dieser Saison auch zum Kapitän dieser Mannschaft", sagt Schröder zur Verlängerung von Kleindienst, der in der Vorsaison an 25 der 55 Gladbach-Treffer direkt beteiligt war.

Trainingsrückkehr schon Anfang der Woche

Bereits am Dienstag kehrte Kleindienst auf den Trainingsplatz zurück, absolvierte immerhin erste individuelle Einheiten am Ball.

In seiner Abwesenheit konnte zuletzt ein Ex-Austrianer seine Knipser-Qualitäten unter Beweis stellen: Haris Tabakovic. Der Schweizer kommt in acht Einsätzen (fünf von Beginn an) auf fünf Tore und einen Assist für den Tabellen-16. der deutschen Bundesliga.