NEWS

Schröder bindet Gladbach-Topspieler vorzeitig

Aktuell ist Tim Kleindienst verletzt, trotzdem erhält der Kapitän einen neuen Vertrag bei der Borussia.

Schröder bindet Gladbach-Topspieler vorzeitig Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rouven Schröder setzt sein erstes Ausrufezeichen als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach.

Der Ex-Salzburg-Funktionär kann den Vertrag von Kapitän und Topstürmer Tim Kleindienst vorzeitig bis 2029 verlängern. Ursprünglich wäre der Vertrag des DFB-Teamspielers 2028 ausgelaufen.

"Tim ist bereits in seinem ersten Jahr bei uns schnell Führungsspieler und Nationalspieler geworden und in dieser Saison auch zum Kapitän dieser Mannschaft", sagt Schröder zur Verlängerung von Kleindienst, der in der Vorsaison an 25 der 55 Gladbach-Treffer direkt beteiligt war.

Trainingsrückkehr schon Anfang der Woche

Bereits am Dienstag kehrte Kleindienst auf den Trainingsplatz zurück, absolvierte immerhin erste individuelle Einheiten am Ball.

In seiner Abwesenheit konnte zuletzt ein Ex-Austrianer seine Knipser-Qualitäten unter Beweis stellen: Haris Tabakovic. Der Schweizer kommt in acht Einsätzen (fünf von Beginn an) auf fünf Tore und einen Assist für den Tabellen-16. der deutschen Bundesliga.

Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

20. Christian Fuchs
18. Florian Kainz

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Verliert Bayern einen ehemaligen Salzburger an Real Madrid?

Verliert Bayern einen ehemaligen Salzburger an Real Madrid?

Deutsche Bundesliga
12
Geschäftsführer-Beben perfekt: Hoffenheim verkündet Abgänge

Geschäftsführer-Beben perfekt: Hoffenheim verkündet Abgänge

Deutsche Bundesliga
7
"Angebote von guten Klubs" - ÖFB-Kicker dachte an Leipzig-Abgang

"Angebote von guten Klubs" - ÖFB-Kicker dachte an Leipzig-Abgang

Deutsche Bundesliga
6
Xaver Schlager: RB Leipzig drängt wohl auf Entscheidung

Xaver Schlager: RB Leipzig drängt wohl auf Entscheidung

Deutsche Bundesliga
10
Laimer-Zukunft? Bayern dürfte zeitnah für Klarheit sorgen

Laimer-Zukunft? Bayern dürfte zeitnah für Klarheit sorgen

Deutsche Bundesliga
1
Hummels wäre 2024 fast bei europäischem Topklub gelandet

Hummels wäre 2024 fast bei europäischem Topklub gelandet

International
Luis Suárez handelt sich erneut Sperre ein

Luis Suárez handelt sich erneut Sperre ein

International
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Rouven Schröder Tim Kleindienst Borussia Mönchengladbach