Neue Bestmarke! Ovechkin schreibt NHL-Geschichte

In der NHL ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem historischen Moment gekommen: Beim 6:1-Erfolg der Washington Capitals über die St. Louis Blues hat Superstar Alexander Ovechkin mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 die 900-Tore-Marke geknackt.

Damit hat der 40-jährige Russe, der bereits in der vergangenen Saison Wayne Gretzky als erfolgreichsten Stürmer der NHL-Historie abgelöst hat, einen weiteren Meilenstein erreicht.

"Das ist eine Riesennummer, niemand hat das je geschafft in der Geschichte der NHL, und der Erste zu sein, ist ein besonderer Moment. Es ist schön, das zu Hause geschafft zu haben, vor unseren Fans. Meine Familie konnte hier sein. Das ist ziemlich cool", so der Rekordmann.

Für Ovechkin war es der dritte Treffer in der laufenden NHL-Saison.