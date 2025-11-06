Washington Capitals Washington Capitals WSH St. Louis Blues St. Louis Blues STL
Endstand
6:1
1:0 , 4:0 , 1:1
  • Tom Wilson
  • Alex Ovechkin
  • Anthony Beauvillier
  • John Carlson
  • Anthony Beauvillier
  • Tom Wilson
  • Alexey Toropchenko
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Neue Bestmarke! Ovechkin schreibt NHL-Geschichte

Der Russe hat beim 6:1-Sieg der Washington Capitals gegen die St. Louis Blues mit seinem Tor zum 2:0 für einen historischen Moment gesorgt.

Neue Bestmarke! Ovechkin schreibt NHL-Geschichte Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der NHL ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem historischen Moment gekommen: Beim 6:1-Erfolg der Washington Capitals über die St. Louis Blues hat Superstar Alexander Ovechkin mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 die 900-Tore-Marke geknackt.

Damit hat der 40-jährige Russe, der bereits in der vergangenen Saison Wayne Gretzky als erfolgreichsten Stürmer der NHL-Historie abgelöst hat, einen weiteren Meilenstein erreicht.

"Das ist eine Riesennummer, niemand hat das je geschafft in der Geschichte der NHL, und der Erste zu sein, ist ein besonderer Moment. Es ist schön, das zu Hause geschafft zu haben, vor unseren Fans. Meine Familie konnte hier sein. Das ist ziemlich cool", so der Rekordmann.

Für Ovechkin war es der dritte Treffer in der laufenden NHL-Saison.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
6
Minnesota Wild gewinnen in der Overtime

Minnesota Wild gewinnen in der Overtime

NHL
13
ÖEHV-Teamchef Bader: "Wir sind 'noch' keine Top-10-Nation"

ÖEHV-Teamchef Bader: "Wir sind 'noch' keine Top-10-Nation"

Eishockey
1
Deutschland-Cup: ÖEHV-Team beklagt weiteren Ausfall

Deutschland-Cup: ÖEHV-Team beklagt weiteren Ausfall

Eishockey
McDavid mit 1.100. Scorerpunkt bei Niederlage von Edmonton

McDavid mit 1.100. Scorerpunkt bei Niederlage von Edmonton

NHL
Hirscher-Skimarke Van Deer zieht in neues Hauptquartier ein

Hirscher-Skimarke Van Deer zieht in neues Hauptquartier ein

Ski Alpin
5
ManCity erneut bärenstark: "Kampf und Hunger sind zurück!"

ManCity erneut bärenstark: "Kampf und Hunger sind zurück!"

Champions League
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Washington Capitals St. Louis Blues Alex Ovechkin