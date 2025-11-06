NEWS

Rückkehr! Skisprung-Legende startet wieder im Weltcup

Zu Beginn der letzten Saison verlor der 44-Jährige seinen Platz. Nun ist er wieder dabei.

Rückkehr! Skisprung-Legende startet wieder im Weltcup
Simon Ammann (44) geht in seine 27. Saison als Skispringer!

Lange war unklar, ob es der vierfache Olympiasieger auch in die Weltcup-Mannschaft der Schweiz schafft. "Es ist brutal eng. Eine solche Breite im Team hatten wir noch nie", sagte Trainer Martin Künzle noch zu Beginn dieser Woche dem "Blick".

Die Entscheidung steht wenige Tage später fest: Ammann ergattert einen Platz im fünfköpfigen Weltcup-Kader. Das große Ziel des 44-Jährigen ist die Olympia-Teilnahme 2026, es wär seine achte (!). So häufig traten bisher nur Claudia Pechstein (Eisschnellauf) und Noriaki Kasai (Skispringen) an.

Dieser große Name schaffte es nicht

Weil das Pendel in Ammanns Richtung schlug, muss sich ein anderer Schweizer vorerst mit dem Continental-Cup zufriedengeben: Kilian Peier (30). 2021 gewann er noch Bronze bei der WM, zuletzt erlebte Peier allerdings eine Formkrise.

Das Schweizer Team für den Weltcup:

Simon Ammann, Gregor Deschwanden, Juri Kesseli, Sandro Hauswirth, Felix Trunz

