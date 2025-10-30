"Nicht weil ich irgendwelche Antworten habe, sondern weil ich immer noch so viele Fragen habe" – mit diesen Worten kündigt Mikaela Shiffrin ihren neuen Podcast "What’s the Point with Mikaela Shiffrin" an.

Die 30-jährige US-Amerikanerin möchte darin "Sichtweisen anderer kennenlernen" und ihre eigenen teilen.

Nun ist die erste Folge erschienen – zu Gast: Aleksander Aamodt Kilde, ihr Lebensgefährte und Verlobter. Im Gespräch geht es unter anderem um Erwartungen von außen und den öffentlichen Blick auf ihre Beziehung.

"Es ist ganz lustig, die ganzen Einschätzungen über unsere Beziehung zu lesen. Viele werden aggressiv und sagen mir, es ist Zeit, aufzuhören, Zeit mit Aleks zu verbringen und Kinder zu bekommen", erzählt Shiffrin.

"Sind noch nicht fertig"

Kilde reagiert darauf gelassen: "Es geht um Prioritäten. Ich würde es gerne zu meiner obersten Priorität machen, immer bei dir zu sein. Aber der Sport als Teil meines Lebens hat ein Ablaufdatum – und ich weiß, dass wir das alles machen können, wenn wir irgendwann aufhören mit dem Sport."