Österreichs Mannschaft des Jahres darf sich mittlerweile als Dauergast beim Deutschland-Cup bezeichnen.

Das Eishockey-Nationalteam nimmt heuer im vierten Jahr in Folge am traditionsreichen Vier-Nationen-Turnier teil, am Donnerstag steigt das Auftaktspiel gegen die Slowakei (12:15 Uhr). Es folgen die Duelle mit Gastgeber Deutschland (Sa., 18:45 Uhr) und Lettland (So., 11:00 Uhr).

Für die ÖEHV-Auswahl ist es die erste Bewährungsprobe seit der historischen Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark, bei der erstmals seit 31 Jahren das Viertelfinale erreicht wurde.

Die WM war bei der Zusammenkunft des Teams ein Thema, wenn auch nur kurz. "Wir haben etwas über die WM geredet und gewisse Dinge auf Video gezeigt. Wir sind stolz darauf, was wir geleistet haben, aber jetzt schauen wir nach vorne", sagt Teamchef Roger Bader zu LAOLA1.

Countdown zur WM 2026 läuft

Die WM 2026 in der Schweiz ist noch in weiter Ferne, doch der Countdown läuft bereits.

"Es sind Spieler hier, die zeigen wollen, dass sie ins WM-Team gehören", betont Bader und verweist auch auf Mario Huber, Simeon Schwinger oder Dominic Hackl, die bereits an einer Endrunde teilgenommen haben, zuletzt in Stockholm aber nicht Teil des Teams gewesen sind.

"Sie wollen, wie alle anderen, beweisen, dass sie in Zürich zum Kader zählen sollen. Wir haben eine gute Mischung", meint der 61-Jährige, der in Landshut auf insgesamt 16 Spieler der vergangenen WM zurückgreifen kann.

Absagen über Absagen

Eigentlich hätten es 17 sein sollen, doch Benjamin Baumgartner musste aufgrund einer beim SC Bern in der Schweiz erlittenen Unterkörperverletzung verzichten.

Auch Benjamin Nissner (drei WM-Teilnahmen) war nominiert, doch der Angreifer hat am vergangenen Freitag beim Liga-Heimspiel des EC Red Bull Salzburg gegen Olimpija Ljubljana eine Gehirnerschütterung erlitten und konnte deshalb nicht anreisen.