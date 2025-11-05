Deutschland-Cup: ÖEHV-Team beklagt weiteren Ausfall

Spieler
Verein
TOR:
David Kickert
EC Red Bull Salzburg
Atte Tolvanen
EC Red Bull Salzburg
Florian Vorauer
KAC
ABWEHR:
Dominic Hackl
Vienna Capitals
Thimo Nickl
KAC
Tobias Sablattnig
KAC
Ramon Schnetzer
Pioneers Vorarlberg
Patrick Söllinger
Black Wings Linz
Paul Stapelfeldt
Graz99ers
Clemens Unterweger
KAC
Bernd Wolf
EHC Kloten (SUI)
Kilian Zündel
Graz99ers
ANGRIFF:
Oliver Achermann
HC La Chaux-de-Fonds (SUI)
Lukas Haudum
Graz99ers
Paul Huber
Graz99ers
Mario Huber
EC Red Bull Salzburg
Lukas Kainz
Graz99ers
Oskar Maier
Pioneers Vorarlberg
Vinzenz Rohrer
ZSC Lions (SUI)
Peter Schneider
EC Red Bull Salzburg
Simeon Schwinger
KAC
Paul Sintschnig
VSV
Lucas Thaler
EC Red Bull Salzburg
Leon Wallner
Vienna Capitals
Dominic Zwerger
HC Ambri-Piotta (SUI)
