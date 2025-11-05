NEWS

Deutschland-Cup: ÖEHV-Team beklagt weiteren Ausfall

Das Nationalteam ereilt vor dem Turnierstart am Donnerstag die nächste Verletzungsnachricht.

Deutschland-Cup: ÖEHV-Team beklagt weiteren Ausfall
Maximilian Girschele
Österreichs Eishockey-Nationalteam muss zumindest im ersten Spiel des Deutschland-Cups gegen die Slowakei (Donnerstag, 12:15 Uhr) auf Clemens Unterweger verzichten.

Der Verteidiger konnte das Abschlusstraining am Mittwoch in Landshut nicht bestreiten, der Oberschenkel macht Probleme. "Er hat ein Zwicken im Oberschenkel. Ob wir ihn bis Samstag hinkriegen, ist bei der Art Verletzung sehr fraglich", sagt Teamchef Roger Bader zu LAOLA1.

Am Samstagabend (18:45 Uhr) trifft das ÖEHV-Team auf Gastgeber Deutschland, schon am Sonntagvormittag (11:00 Uhr) wartet das abschließende Spiel gegen Lettland.

"Er fehlt schon", gibt Bader unumwunden zu. Eine Nachnominierung wird nicht vorgenommen, Unterweger wird auch beim Team bleiben und sich dort behandeln lassen. "Wir schauen, wie es sich bis zum Wochenende entwickelt", so Bader.

Der Kader des ÖEHV-Teams:

Spieler

Verein

TOR:

David Kickert

EC Red Bull Salzburg

Atte Tolvanen

EC Red Bull Salzburg

Florian Vorauer

KAC

ABWEHR:

Dominic Hackl

Vienna Capitals

Thimo Nickl

KAC

Tobias Sablattnig

KAC

Ramon Schnetzer

Pioneers Vorarlberg

Patrick Söllinger

Black Wings Linz

Paul Stapelfeldt

Graz99ers

Clemens Unterweger

KAC

Bernd Wolf

EHC Kloten (SUI)

Kilian Zündel

Graz99ers

ANGRIFF:

Oliver Achermann

HC La Chaux-de-Fonds (SUI)

Lukas Haudum

Graz99ers

Paul Huber

Graz99ers

Mario Huber

EC Red Bull Salzburg

Lukas Kainz

Graz99ers

Oskar Maier

Pioneers Vorarlberg

Vinzenz Rohrer

ZSC Lions (SUI)

Peter Schneider

EC Red Bull Salzburg

Simeon Schwinger

KAC

Paul Sintschnig

VSV

Lucas Thaler

EC Red Bull Salzburg

Leon Wallner

Vienna Capitals

Dominic Zwerger

HC Ambri-Piotta (SUI)

