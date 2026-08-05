Kein Comeback! Lara Gut-Behrami zieht Schlussstrich

Die Entscheidung ist gefallen! Lara Gut-Behrami beendet ihre Karriere.

Nachdem sich die Schweizerin im November 2025 schwer am Knie verletzte, wird es kein Comeback geben, auch eine Teilnahme an der Heim-WM 2027 ist damit vom Tisch.

"Richtige Zeitpunkt gekommen"

Zuletzt wurde die 35-Jährige noch in den Schweizer Kader für den kommenden Winter einberufen, nun vermeldet sie gegenüber "Blue" und "RSI": "Nach reiflicher Überlegung bin ich zum Schluss gekommen, dass ich nicht mehr auf die Rennpiste zurückkehren will."

Sie sei froh, nach fast 20 Jahren im Spitzensport keine chronischen Schmerzen zu haben und daran solle sich auch nichts ändern.

"Auch deshalb habe ich das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist - der Moment, in dem ich nicht mehr um jeden Preis darauf bestehen muss, meine Grenzen zu erreichen und zu überschreiten", erklärt sie in einer Videobotschaft.

Insgesamt blickt sie auf eine tolle Karriere zurück: "Ich hatte das Glück und die Ehre, eine sehr lange Karriere erleben zu dürfen, meine Träume und Wünsche durch mein Skifahren zum Ausdruck bringen zu können und diese Reise an der Seite außergewöhnlicher Menschen zu erleben", bilanziert Gut-Behrami.

Letztes Rennen in Sölden

Ihr einziges Rennen bestritt sie im vergangenen Winter in Sölden. Zum Saisonauftakt wurde sie im Riesentorlauf Dritte.

Bereits vor ihrem Sturz gab sie bekannt, ihre Karriere nach der Olympia-Saison beenden zu wollen, ließ sich die endgültige Entscheidung aber aufgrund veränderter Umstände bis jetzt offen.

Gesamtweltcupsiegerin, Olympiasiegerin, Weltmeisterin

Nach drei Olympiamedaillen (1x Gold, 2x Bronze) hängt die 35-Jährige ihre Ski damit an den Nagel - 2022 erfüllte sie sich ihrem Traum von Olympia-Gold mit dem Sieg im Super-G von Peking.

Hinzu kamen zwei Weltmeistertitel 2021 in Cortina d'Ampezzo (1x Super-G, 1x Riesentorlauf) und zwei große Kugeln für den Gesamtweltcup (2015/16 und 2023/24).

Gut-Behrami jubelte über 24 Siege im Super-G, sechs Mal holte sie in dieser Disziplin die kleine Kugel - so oft wie keine andere Skifahrerin.

Eine der Besten aller Zeiten

Auch im Riesentorlauf stand sie in der Saison 2023/24 ganz oben. Insgesamt feierte sie disziplinenübergreifend 48 Weltcup-Siege.

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Mit diesen Erfolgen gehört sie zu einer der erfolgreichsten Schweizer Skifahrerinnen jemals. Nach 385 Weltcuprennen ist nun Schluss.