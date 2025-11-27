Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Die Schweizer Ski-Rennläuferin Lara Gut-Behrami hat sich bei ihrem Trainingssturz am vergangenen Donnerstag in Copper Mountain (Colorado) einen Kreuzbandriss zugezogen. Das bestätigt der Schweizer Skiverband am Donnerstag.

Dadurch verpasst die 34-Jährige die gesamte Saison 2025/26 - und damit auch die Olympischen Winterspiele. Es ist der zweite Kreuzbandriss in der erfolgreichen Karriere der Schweizerin. Sie muss sich nun einer Knieoperation unterziehen, die im Verlauf der kommenden Woche erfolgen soll.

Nächste Monate "anders vorgestellt"

"Ich hatte mir die nächsten Monate ganz anders vorgestellt und mich sehr auf die weitere Skisaison gefreut", wird Lara Gut-Behrami auf der Website von "Swiss Ski" zitiert.

"Wir haben in letzter Zeit dramatische Ereignisse erlebt in unserem Sport, tödliche Unfälle junger Athletinnen und Athleten. Ich bin der Meinung, dass eine Knieverletzung, so komplex sie auch sein mag, nicht als Tragödie betrachtet werden kann", so die 34-Jährige, die neben einem Kreuzbandriss auch einen Innenbandriss und einen Meniskusriss im linken Knie erlitten.

Sportliche Zukunft offen

Lara Gut-Behrami hatte vor längerer Zeit angekündigt, dass sie ihre Karriere nach der Saison 2025/26 beenden werde. Nun lässt sie ihre sportliche Zukunft offen.

"Mein Ziel ist, mich vollständig von dieser Verletzung zu erholen und wieder meine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Erst dann werde ich wissen, was die Zukunft für mich bereithält", so Gut-Behrami, die mit Olympia-Gold, zwei WM-Titeln, acht kleinen Kristallkugeln und zwei Gesamtweltcupsiegen zu den besten Skifahrerinnen aller Zeiten zählt.