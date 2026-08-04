Federica Brignone macht weiter!

Das bestätigt der italienische Skiverband (FISI) in einer Presseaussendung. Die 36-Jährige lässt in Cervinia "den Motor warmlaufen."

In den letzten Monaten habe sie "stark auf ihren Körper gehört und vor allem dem linken Knie Extra-Behandlungen gegönnt."

"Noch lange nicht wieder so fit wie vorher"

Erst im Julia hat die zweifache Gesamtweltcupsiegerin gegenüber der "L’Équipe" verkündet, ständig Schmerzen zu haben.

Brignones schwieriger Weg zurück: "Habe ständig Schmerzen" >>>

"Ich kann Rad fahren, schwimmen und ins Fitnessstudio gehen, aber ich kann nicht laufen und mich kaum belasten. Meine Muskeln haben sich wieder aufgebaut, es wird immer besser, aber ich bin noch lange nicht wieder so fit wie vorher", gibt sie damals preis.

Ende August geht es mit dem italienischen Team ins Trainingslager nach Argentinien, wo sich Brignone auf die kommende WM-Saison vorbereitet.

Traum-Comeback bei Heim-Olympia

Die gebürtige Mailänderin, die 2025 Gold im Riesentorlauf bei der WM in Saalbach geholt hat, hat sich bei den italienischen Meisterschaften wenige Wochen später komplizierte Brüche am Schienbein und Wadenbein sowie einen Kreuzbandriss zugezogen.

Bei den Olympischen Spielen in Cortina feiert Brignone ein sensationelles Comeback und holt Gold im Super-G sowie im Riesentorlauf.