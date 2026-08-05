Böser Sturz! Weltcup-Abfahrerin bricht sich Bein

Die bosnische Skifahrerin Elvedina Muzaferija hat sich im Sommer-Training eine schwere Verletzung zugezogen.

Wie die 26-Jährige via Instagram mitteilt, habe sie sich das Bein gebrochen.

"Ich bin beim Riesentorlauf-Training in Saas-Fee gestürzt und habe mir dabei das Bein gebrochen", schreibt Muzaferija und präsentiert sich auf einem Foto mit einem dicken Gips an ihrem linken Bein.

Saison 2026/27 noch nicht abgeschrieben

Aber die Speed-Spezialistin kann auch etwas Entwarnung geben: "Die gute Nachricht ist, dass keine Operation nötig ist und meine Genesung gut voranschreitet."

Den Traum, in der kommenden Ski-Saison wieder mit dabei zu sein, habe sie noch lange nicht verworfen. "Ich arbeite bereits daran, wieder laufen zu lernen, und werde schneller wieder auf den Skiern stehen, als ihr denkt."

Muzaferija kratzte bereits am Weltcup-Podest

Muzaferija hält seit Jahren die Fahnen Bosnien-Herzegowinas im Alpinen Skiweltcup hoch. 2024 klopfte sie bereits gehörig am Weltcup-Podest an, wurde bei der Abfahrt von Crans-Montana starke Vierte.

In der vergangenen Saison fuhr Muzaferija lediglich zwei Mal in die Weltcup-Punkte. Bei den Olympischen Spielen 2026 in Cortina d'Ampezzo belegte sie die Ränge 16 im Super-G, 20 in der Abfahrt und 32 im Riesentorlauf.