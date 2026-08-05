Trainingssturz! Verletzungsverdacht bei Kombinierer Lamparter

Johannes Lamparter hat in Courchevel bei einem Trainingssturz auf der Skisprungschanze möglicherweise Verletzungen im Knie und im Sprunggelenk erlitten. Das gibt der ÖSV bekannt.

Der Ex-Weltmeister in der Nordischen Kombination sei demnach infolge einer missglückten Landung zu Sturz gekommen. Der Tiroler klagte anschließend über Schmerzen im rechten Knie und im rechten Knöchel.

Lamparter werde noch am heutigen Mittwoch nach Tirol transportiert, wo am Donnerstag eine genaue Diagnose gestellt wird.