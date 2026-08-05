NEWS

Trainingssturz! Verletzungsverdacht bei Kombinierer Lamparter

Der Nordische Kombinierer klagte nach einem Sturz im Skisprung-Training über Schmerzen im Knie und Sprunggelenk.

Trainingssturz! Verletzungsverdacht bei Kombinierer Lamparter Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Johannes Lamparter hat in Courchevel bei einem Trainingssturz auf der Skisprungschanze möglicherweise Verletzungen im Knie und im Sprunggelenk erlitten. Das gibt der ÖSV bekannt.

Der Ex-Weltmeister in der Nordischen Kombination sei demnach infolge einer missglückten Landung zu Sturz gekommen. Der Tiroler klagte anschließend über Schmerzen im rechten Knie und im rechten Knöchel.

Lamparter werde noch am heutigen Mittwoch nach Tirol transportiert, wo am Donnerstag eine genaue Diagnose gestellt wird.

Mehr zum Thema

Kaderplanung abgeschlossen: Defender verstärkt die Black Wings

Kaderplanung abgeschlossen: Defender verstärkt die Black Wings

ICE Hockey League
Kanadischer Stürmer für die "Eisbullen"

Kanadischer Stürmer für die "Eisbullen"

ICE Hockey League
Neuer Co-Trainer bringt noch mehr NHL-Erfahrung nach Graz

Neuer Co-Trainer bringt noch mehr NHL-Erfahrung nach Graz

ICE Hockey League
Kreuzbänder gerissen! Skispringerin fällt gesamten Winter aus

Kreuzbänder gerissen! Skispringerin fällt gesamten Winter aus

Skispringen
Auch Problem für den ÖSV: Zermatt stellt Sommerbetrieb ein

Auch Problem für den ÖSV: Zermatt stellt Sommerbetrieb ein

Ski Alpin
Endstation Hauptbahnhof: 3x3 Tour Austria vor Finale

Endstation Hauptbahnhof: 3x3 Tour Austria vor Finale

Basketball
St.Pauli-Kapitän Irvine wechselt nach Japan

St.Pauli-Kapitän Irvine wechselt nach Japan

International

Kommentare

Nordische Kombination ÖSV-Kombinierer Johannes Lamparter Wintersport