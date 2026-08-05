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Kaderplanung abgeschlossen: Defender verstärkt die Black Wings

Zuletzt musste der 33-Jährige eineinhalb Jahre pausieren. Er hat viel Erfahrung in mehreren Top-Ligen gesammelt.

Kaderplanung abgeschlossen: Defender verstärkt die Black Wings Foto: © IMAGO / Bildbyran
Textquelle: © LAOLA1
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Die Black Wings schließen ihre Kaderplanung ab und verpflichten Vojtěch Mozík.

Der 33-jährige Tscheche kommt per zunächst bis September befristeten Tryout-Vertrag - aufgrund einer Knieverletzung musste er zuletzt eineinhalb Jahre pausieren - und erhält die Rückennummer 47. Der Defender ist 1,90 Meter groß und bringt 90 Kilogramm aufs Eis.

CHL-Gewinner und zweifacher Olympia-Teilnehmer

Mozík blickt auf die Erfahrung von Stationen in der NHL bei den New Jersey Devils, beim Farmteam in Albany in der AHL, KHL, SHL und der tschechischen Extraliga zurück. Der Defender kommt auf 450 Pflichtspiele in den Top-Ligen. Mit Rögle BK gewann er die Champions Hockey League.

Mozík gehörte über Jahre zum Stammpersonal der tschechischen Nationalmannschaft, für Tschechien war er zweimal bei Olympia.

Mit dem neunten Neuzugang dieser Saison beenden die Black Wings - vorbehaltlich aller ausstehenden Medizinchecks - die Kaderplanung. Zum Trainingsauftakt sind damit zwei mögliche Importplätze frei.

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