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Doch kein Karriereende? Gut-Behrami-Nominierung gibt Rätsel auf

Die 34-Jährige wollte ihre Karriere nach der Olympiasaison beenden, nun scheint sie jedoch bei der Schweizer Kadernominierung in der Nationalmannschaft auf.

Doch kein Karriereende? Gut-Behrami-Nominierung gibt Rätsel auf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lara Gut-Behrami verkündete bereits vergangenen Sommer ihr Karriereende nach den Olympischen Spielen in Italien.

Im November 2025 kam die Schweizerin jedoch im Super-G-Training in Copper Mountain schwer zu Sturz, eine Knieverletzung und das vorzeitige Saisonaus waren die Folgen.

Nun könnte sich die 34-Jährige ihren Rücktritt doch noch einmal anders überlegt haben. In der aktuellen Kaderliste für die kommende, die vom Schweizer Skiverband bekanntgegeben wurde, scheint Gut-Behrami in der Nationalmannschaft auf.

Gut-Behrami selbst gibt bisher keine Information preis, daher heißt es wohl weiter abwarten.

Ebenfalls im obersten Kader der Schweizer Frauen sind: Malorie Blanc, Wendy Holdener, Melanie Meillard, Camille Rast und Corinne Suter.

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