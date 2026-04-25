Doch kein Karriereende? Gut-Behrami-Nominierung gibt Rätsel auf

Lara Gut-Behrami verkündete bereits vergangenen Sommer ihr Karriereende nach den Olympischen Spielen in Italien.

Im November 2025 kam die Schweizerin jedoch im Super-G-Training in Copper Mountain schwer zu Sturz, eine Knieverletzung und das vorzeitige Saisonaus waren die Folgen.

Nun könnte sich die 34-Jährige ihren Rücktritt doch noch einmal anders überlegt haben. In der aktuellen Kaderliste für die kommende, die vom Schweizer Skiverband bekanntgegeben wurde, scheint Gut-Behrami in der Nationalmannschaft auf.

Gut-Behrami selbst gibt bisher keine Information preis, daher heißt es wohl weiter abwarten.

Ebenfalls im obersten Kader der Schweizer Frauen sind: Malorie Blanc, Wendy Holdener, Melanie Meillard, Camille Rast und Corinne Suter.