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NEWS
Pioneers stellen neuen Cheftrainer vor
Marko Ojanen steigt nach dem Abgang seines Landsmanns vom Assistenzcoach zum Cheftrainer auf.
Der Finne Marko Ojanen wird neuer Cheftrainer der Pioneers Vorarlberg in der ICE Hockey League.
Das gibt der Eishockeyklub am Mittwoch bekannt.
Ojanen ersetzt seinen Landsmann Janne Grönvall, der vor wenigen Tagen sein Engagement bei den Vorarlbergern aus privaten Gründen abgesagt hatte.
Ojanen war vor einem Monat als Assistenzcoach an der Seite von Grönvall verpflichtet worden und steigt nun auf. Ihm wird als Assistent der Finne Tony Virta zur Seite gestellt.