Kanadischer Stürmer für die "Eisbullen"

Der EC Red Bull Salzburg gibt die Verpflichtung von Stürmer Nick Poisson bekannt.

Der 24-jährige Kanadier spielte zuletzt für die Abbotsford Canucks in der AHL sowie für die Kalamazoo Wings in der ECHL, er wechselt erstmals nach Europa.

In der vergangenen Saison absolvierte der 1,80 Meter große und 86 Kilogramm schwere Angreifer seine erste Profisaison. Für die Abbotsford Canucks kam Poisson in 43 AHL-Spielen auf fünf Tore und sechs Assists. In neun weiteren Einsätzen für die Kalamazoo Wings in der ECHL erzielte er zwei Tore und bereitete einen Treffer vor.

In Salzburg wird er die Nummer 24 tragen.

Kapitän am College

Der in Vancouver geborene Poisson spielte zwei Saisonen für die Prince George Spruce Kings in der BCHL (British Columbia Hockey League). In 107 Grunddurchgangsspielen erzielte der Linksschütze 35 Tore und bereitete 42 weitere Treffer vor. 2019 gewann er mit den Spruce Kings die BCHL-Meisterschaft sowie den Doyle Cup. Zudem vertrat Poisson Canada West bei der World Junior A Challenge.



Anschließend spielte der Stürmer fünf Jahre, von 2020 bis 2025, für das Providence College in der NCAA. In 170 Spielen verbuchte er 109 Scorerpunkte, darunter 42 Tore und 67 Assists. Damit absolvierte Poisson die zweitmeisten Spiele in der Geschichte des Eishockeyprogramms.

In seinen letzten beiden College-Saisonen übernahm er zunächst als Assistenzkapitän und anschließend als Kapitän des Providence College Verantwortung. Während seiner College-Zeit nahm der Kanadier zudem an den Development Camps der Vegas Golden Knights, Columbus Blue Jackets und Florida Panthers teil.

"Suche den Abschluss"

"Nach den Gesprächen mit den Trainern und den Einblicken in die Möglichkeiten in Salzburg war für mich schnell klar, dass ich zu einem der führenden Clubs Europas wechseln möchte. Ich freue mich sehr auf meine erste Saison in Europa, darauf, eine neue Kultur kennenzulernen und mich auf und abseits des Eises weiterzuentwickeln", wird Poisson zitiert.

Er sagt weiters: "Ich möchte der Mannschaft jeden Abend auf jede erdenkliche Weise helfen, Spiele zu gewinnen. Unser Ziel ist es, in der Liga um die Meisterschaft zu spielen und auch in der Champions Hockey League Akzente zu setzen. Ich bin ein Zwei-Wege-Stürmer mit viel Energie, der seine Mitspieler besser machen kann. Offensiv spiele ich gerne mit Tempo aus dem Rush und suche den Abschluss, sobald sich die Möglichkeit bietet."



Head Coach Alan Letang sagt: "Wir freuen uns sehr, Nick in Salzburg willkommen zu heißen. Er ist ein äußerst konkurrenzfähiger Spieler, der geradlinig und körperlich spielt und in jedem Wechsel alles gibt. Besonders zeichnet ihn seine Konstanz aus: Er bringt Abend für Abend dieselbe ehrliche und intensive Leistung aufs Eis. Dass Nick Kapitän seines College-Teams war, unterstreicht seine Führungsqualitäten, seinen Charakter und seine Professionalität."