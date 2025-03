presented by

Gebrauchter Tag für Österreichs Speed-Frauen in La Thuile. Im ersten von zwei Super-Gs fahren die ÖSV-Frauen klar an den Spitzenplätzen vorbei.

Cornelia Hütter ist mit Startnummer zwölf mit über vier Zehntel Vorsprung auf dem Weg zur Bestzeit, kommt dann aber bei einer Welle spektakulär zu Sturz. Die Steirerin befreit sich selbst aus dem Netz und fährt mit den Skiern ins Tal. Hütter bleibt zum Glück unverletzt.

"Ich hab zuerst meine Knie gecheckt. Es ist alles gut. Ich merke ein bisschen die linke Schulter. Mir tut es mehr weh, dass ich bis dahin so schnell war", sagt Hütter im ORF-Interview.

Beste Österreicherin auf dem kurzen Lauf bei frühlingshaften Bedingungen ist Ariane Rädler auf Rang acht, ihr Rückstand beträgt bereits 0,92 Sekunden. Weltmeisterin Stephanie Venier kommt mit 1,25 Sekunden Rückstand nicht über Rang zehn hinaus.

Brignone verkürzt im Kugel-Rennen

Indes feiert Emma Aicher ihren zweiten Weltcupsieg, den ersten im Super-G. Die 21-jährige Deutsche, die zuletzt in der Abfahrt in Kvitfjell triumphierte, verhindert einen italienischen Doppelsieg. Sofia Goggia muss sich um gerade einmal sechs Hundertstel geschlagen geben. Federica Brignone, die fast bei einem Tor einhakt, belegt Platz drei (+0,39), direkt vor Kugel-Konkurrentin Lara Gut-Behrami (SUI/+0,47).

Zwei Rennen vor Saisonende verkürzt Brignone den Rückstand auf Gut-Behrami im Super-G-Weltcup auf 45 Punkte, Goggia hat als Dritte bereits 129 Zähler Rückstand.

Im Gesamtweltcup hat Brignone fünf Rennen vor Schluss 332 Punkte Vorsprung auf Gut-Behrami.

Medizinischer Notfall

Nach Tagen mit Regen, Schneefall, Nebel und abgesagten Abfahrtstrainings präsentiert sich die Piste von kompakt bis gesalzen - eine spezielle Herausforderung für die Rennläuferinnen auf der verkürzten Strecke. Kriterien während der nur rund 58-Sekunden-Fahrt sind eine Welle und die Anfahrt zum Zielsprung, den es direkt zu nehmen gilt.

Hinter Rädler und Venier klassiert sich Christina Ager Auf Platz elf (+1,39). Mirjam Puchner muss sich mit Rang 16 (+1,63) zufriedengeben.

Nadine Fest sammelt ebenso Weltcup-Punkte wie Julia Scheib, die bei ihrem Speed-Comeback Platz 26 belegt.

Nach Startnummer zehn ist das Rennen wegen eines medizinischen Notfalls am Streckenrand und Reparaturarbeiten am Sicherheitsnetz eine halbe Stunde unterbrochen. Eine Helikopterbergung ist notwendig, nähere Informationen gibt es derzeit nicht.

