Riesentorlauf-Spezialistin Julia Scheib will nun auch die Speed-Disziplinen in Angriff nehmen!

Wie der "ORF", der sich auf ÖSV-Infos beruft, berichtet, will Scheib den Super-G als zweite Disziplin in ihr Repertoire aufnehmen. Zuletzt stand die 26-Jährige Anfang 2021 bei einem Weltcup-Super-G am Start. Es war zugleich auch ihr Debüt in dieser Disziplin.

Nach ihrem Kreuzband- und Meniskusriss bestritt sie kein Speed-Rennen mehr.

Scheib könnte womöglich sogar schon am kommenden Freitag (ab 11.00 im LIVE-Ticker >>>) zu ihrem Super-G-Comeback kommen. Das betont der ÖSV auf ORF-Anfrage: "Wenn es im Training gut funktioniert, wird sie starten."

Die 15 besten Skifahrerinnen Österreichs aller Zeiten