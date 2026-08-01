Rücktritt? Speed-Spezialistin hat Entscheidung getroffen

Elena Curtoni hat eine Entscheidung über ihre Zukunft getroffen.

Die italienische Speed-Spezialistin wird ihre Karriere noch nicht beenden und auch in der Saison 2026/27 an den Start gehen.

Nach 291 Weltcup-Rennen, vier Siegen und 13 Podestplätzen ist für die 35-Jährige aber klar: Die kommende Saison wird ihre letzte sein.

Curtoni offenbart Verletzung in Vorbereitung

Auf Instagram erklärte Curtoni ihre Entscheidung: "Es war bisher kein einfacher Sommer. Ich habe mich verletzt, eine 'kleine' Verletzung gleich zu Beginn der Vorbereitung. Ich musste mich erneut beweisen, mit vielen neuen Zweifeln, aber auch mit neuen Zielen. Am Ende gilt: Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen."

Nun blickt sie voller Vorfreude auf ihre Abschiedssaison: "Jetzt kann ich es mit Ruhe sagen: Ich werde am Start der Saison 2026/27 stehen. Es wird meine letzte Saison sein. Ich kann es kaum erwarten, jeden einzelnen Moment davon zu genießen."