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Ehemalige Weltcupsiegerin wurde abermals Mutter

Der ehemalige Ski-Star gibt über Instagram die Geburt von Tochter Eva bekannt.

Ehemalige Weltcupsiegerin wurde abermals Mutter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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"Mein Herz ist erfüllt", schreibt Nina Haver-Löseth über die sozialen Netzwerke.

Die 37-jährige Norwegerin hat im Jahr 2020 ihre Profikarriere beendet. Nun freut sich die dreifache Mutter nach zwei Jungen, Henry und Otto, erstmals über die Geburt einer Tochter, Eva.

Die Technikspezialistin ist Bronzemedaillen-Gewinnerin von Olympia 2018 im Teambewerb und hat im Weltcup zwei Rennen gewinnen können. Insgesamt ist Haver-Löseth in ihrer Karriere neun Mal aufs Weltcup-Podest gefahren.

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