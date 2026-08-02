Scheib über Verstappen: "Es ist echt cool, wenn er dir sagt..."

Am 12. August hebt Julia Scheib Richtung Südamerika ab, um sich auf den kommenden Weltcup-Winter vorzubereiten.

Den Sommer hat die amtierende Siegerin der Riesentorlauf-Disziplinenwertung dazu genutzt, ihre Akkus aufzuladen und das eine oder andere zu erleben - wie beispielsweise einen Besuch beim Formel-1-GP in Spielberg.

Dort hatte sie auch die Möglichkeit, sich mit Max Verstappen auszutauschen. "Er ist supernett", gibt Scheib im Gespräch mit der "Krone" Einblick.

Verstappen ist Ski-Fan

Imponiert habe ihr auch der Umstand, dass der Niederländer zugab, ihr im vergangenen Winter bei so manchem Ski-Rennen zugeschaut zu haben.

"Es ist echt cool, wenn er dir sagt, dass er teils deine Rennen gesehen hat und dir dann auch noch zur tollen Saison gratuliert", so Scheib.