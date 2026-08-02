NEWS

Scheib über Verstappen: "Es ist echt cool, wenn er dir sagt..."

Der vierfache Formel-1-Weltmeister schaut sich im Winter schon mal das eine oder andere Skirennen an. Das hat auch Julia Scheib imponiert.

Scheib über Verstappen: "Es ist echt cool, wenn er dir sagt..." Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 12. August hebt Julia Scheib Richtung Südamerika ab, um sich auf den kommenden Weltcup-Winter vorzubereiten.

Den Sommer hat die amtierende Siegerin der Riesentorlauf-Disziplinenwertung dazu genutzt, ihre Akkus aufzuladen und das eine oder andere zu erleben - wie beispielsweise einen Besuch beim Formel-1-GP in Spielberg.

Dort hatte sie auch die Möglichkeit, sich mit Max Verstappen auszutauschen. "Er ist supernett", gibt Scheib im Gespräch mit der "Krone" Einblick.

Verstappen ist Ski-Fan

Imponiert habe ihr auch der Umstand, dass der Niederländer zugab, ihr im vergangenen Winter bei so manchem Ski-Rennen zugeschaut zu haben.

"Es ist echt cool, wenn er dir sagt, dass er teils deine Rennen gesehen hat und dir dann auch noch zur tollen Saison gratuliert", so Scheib.

Ski-Weltcup 25/26: Preisgeld-Königinnen

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

In Deutschland geboren: ÖSV-Abfahrer erklärt Nationenfrage

In Deutschland geboren: ÖSV-Abfahrer erklärt Nationenfrage

Ski Alpin
2
Rücktritt? Speed-Spezialistin hat Entscheidung getroffen

Rücktritt? Speed-Spezialistin hat Entscheidung getroffen

Ski Alpin
ÖSV-Springer Wörgötter bei Sommer-GP-Auftakt am Podest

ÖSV-Springer Wörgötter bei Sommer-GP-Auftakt am Podest

Skispringen
Verbleib oder Vereinswechsel? Marco Friedl spricht über Zukunft

Verbleib oder Vereinswechsel? Marco Friedl spricht über Zukunft

Deutsche Bundesliga
Adi Hütter freut's: Frankfurt holt weiteren Mittelfeldspieler

Adi Hütter freut's: Frankfurt holt weiteren Mittelfeldspieler

Deutsche Bundesliga
1
Frauen-Bundesliga: Mach' mit beim Tippspiel 2026/27

Frauen-Bundesliga: Mach' mit beim Tippspiel 2026/27

Fußball
Start nach Maß! Austria Salzburg nimmt drei Punkte aus Wels mit

Start nach Maß! Austria Salzburg nimmt drei Punkte aus Wels mit

2. Liga
4

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Julia Scheib Max Verstappen