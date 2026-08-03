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Nach WM-Aus: Algerien trennt sich von Petkovic

Nach dem frühen Aus bei der WM 2026 muss der 62-Jährige seinen Posten räumen.

Nach WM-Aus: Algerien trennt sich von Petkovic Foto: © GEPA
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Vladimir Petkovic ist nicht mehr Fußball-Nationaltrainer von Algerien. Der Verband der Nordafrikaner gab am Montagabend die einvernehmliche Trennung vom früheren Schweizer Nationalcoach bekannt.

Petkovic war seit März 2024 Nationalcoach Algeriens. Der 62-jährige schweizerisch-kroatische Doppelbürger führte das Team zur WM 2026, wo man gegen Österreich im letzten Gruppenspiel 3:3 spielte. Petkovic hat in seiner Amtszeit eine Bilanz von 23 Siegen, fünf Remis und fünf Niederlagen in 33 Länderspielen.

Zum Verhängnis wurden Petkovic die Resultate bei den großen Turnieren: Bei der WM in diesem Sommer scheiterte Algerien im Sechzehntelfinale an der Schweiz (0:2). Beim Afrika-Cup einige Monate zuvor kam im Viertelfinale das Aus gegen Nigeria.

Sie sorgten als Spieler und Trainer für Titel

Zinedine Zidane - Real Madrid
Bernd Schuster - Real Madrid

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