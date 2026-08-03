Ex-Leipzig-Profi übernimmt belgischen Traditionsklub

Marvin Compper schlägt das nächste Kapitel seiner Fußball-Karriere auf.

Der 41-Jährige wurde als neuer Cheftrainer von Royal Antwerpen vorgestellt und tritt damit erstmals in seiner Laufbahn einen Posten als Chefcoach an.

Der belgische Traditionsklub setzt nach einer enttäuschenden Vorsaison, in der gleich drei verschiedene Trainer an der Seitenlinie standen, auf einen Neuanfang.

Lange Karriere in der deutschen Bundesliga

Als Spieler ist Compper vor allem aus der deutschen Bundesliga bekannt.

Zwischen 2005 und 2017 absolvierte der ehemalige Innenverteidiger 195 Bundesliga-Spiele für Borussia Mönchengladbach, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Im Jahr 2008 feierte er zudem seinen einzigen Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft.

Mit RB Leipzig gelang Compper 2016 unter Trainer Ralf Rangnick der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga. Bereits in der darauffolgenden Saison sorgten die Sachsen mit dem Vizemeistertitel für Furore.

Seinen größten Erfolg als Spieler feierte Compper 2018, als er mit Celtic Glasgow das schottische Double aus Meisterschaft und Pokal gewann.

Erste Station als Cheftrainer

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere sammelte Compper als Co-Trainer Erfahrungen beim MSV Duisburg, Lokomotiv Moskau und dem FC St. Gallen. Nun folgt mit Royal Antwerpen seine erste Anstellung als Cheftrainer.

Der Inhaber der UEFA-A-Lizenz spricht aufgrund seiner familiären Wurzeln – sein Vater stammt aus Guadeloupe – neben Deutsch auch fließend Französisch.

Auf den Deutschen wartet in Belgien aber keine einfache Aufgabe. Royal Antwerpen gewann zwar noch 2023 die Meisterschaft, blickt nach einer unruhigen Saison jedoch auf einen personellen Umbruch.

Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt Compper nicht: Bereits am kommenden Samstag startet die neue Saison der belgischen Pro League mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SK Beveren.