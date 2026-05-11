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Amtierende Ski-Weltmeisterin erleidet Bandscheibenvorfall

Nach anhaltenden Rückenschmerzen entschied sich die 19-Jährige für eine Operation. Für sie kommt das einem Neustart gleich.

Amtierende Ski-Weltmeisterin erleidet Bandscheibenvorfall Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach einer herausfordernden Saison, in der Giorgia Collomb nur ein Mal in die Weltcup-Punkte fuhr, unterzog sie sich einer Operation.

Grund für den medizinischen Eingriff waren anhaltende Rückenschmerzen, die sie im Saisonverlauf plagten.

Auf Instagram teilt die 19-jährige Italienerin ihren Fans mit, dass sie wegen eines Bandscheibenvorfalls operiert wurde.

Tag Null für den Rücken

Unter ein Bild, das sie im Krankenbett zeigt, schreibt sie: "Tag Null für meinen Rücken. Nach vielen Schmerzen ist es an der Zeit, neu starten."

Doch ihr Blick ist bereits wieder nach vorne gerichtet, wie die letzten Zeilen erahnen lassen. "Die Sonne wird wieder aufgehen", zeigt sie sich optimistisch.

Team-Weltmeisterin in Saalbach

Collomb gewann bei der Alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach mit lediglich 18 Jahren Gold im Teambewerb. In der abgelaufenen Weltcup-Saison punktete sie jedoch lediglich beim Riesentorlauf von Spindlermühle mit Rang 23.

Bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo stand die Technik-Spezialistin, die 2025 Junioren-Weltmeisterin im Riesentorlauf wurde, nicht am Start.

Ski-Weltcup 25/26: Preisgeld-Königinnen

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