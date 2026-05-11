ICE-Meister trifft Trainerentscheidung

Meistertrainer Dan Lacroix bleibt den Graz99ers erhalten.

Der Kanadier hat sich nach einem Treffen am Sonntag mit Präsident Herbert Jerich für einen Verbleib entschieden. Der neue Vertrag wurde noch am selben Tag aufgesetzt und unterschrieben.

Das Interesse am Erfolgstrainer der 99ers war groß, demnach soll sich unter anderem der deutsche Meister Eisbären Berlin um Lacroix bemüht haben.

"Ich kann nicht sagen, wie konkret die Gespräche wirklich waren. Aber Dan hat uns immer positive Signale gesendet, gesagt, dass er sich in Graz sehr wohl fühlt und das Umfeld sehr schätzt", teilt Sportdirektor Philipp Pinter der "Kleinen Zeitung" mit.

Am Montag sei er mit "einer eMail und dem signierten Vertrag aufgewacht".