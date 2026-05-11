Mit einem 4:3-Sieg gegen die Vegas Golden Knights haben die Anaheim Ducks in der Nacht auf Montag im Playoff-Viertelfinale der NHL den Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie hergestellt.

Zunächst gingen die Ducks zweimal in Führung, doch die Knights hatten jeweils die passende Antwort parat.

Die Entscheidung führten die Ducks gegen Ende des zweiten und zu Beginn des dritten Drittels herbei. Alex Killorn brachte sein Team zwei Minuten vor der zweiten Pause im Powerplay 3:2 in Führung, die Ian Moore knapp vier Minuten nach Wiederbeginn mit seinem ersten Treffer in den Playoffs ausbaute.

Mit dem zweiten Sieg in Serie gegen die Buffalo Sabres gehen die Canadiens de Montréal erstmals im Playoff-Viertelfinale in Führung. Beim deutlichen 6:2-Erfolg sticht Alex Newhook mit zwei Toren hervor.