Anaheim Ducks Anaheim Ducks ANA Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights VGK
Endstand
4:3
2:1 , 1:1 , 1:1
  • Beckett Sennecke
  • Mikael Granlund
  • Alex Killorn
  • Ian Moore
  • Pavel Dorofeyev
  • Brett Howden
  • Tomas Hertl
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Anaheim Ducks gleichen in Playoff-Serie aus

Eine starke Phase gegen Ende des zweiten und zu Beginn des dritten Drittels ebnete den Gästen den Weg zum Sieg. Die Canadiens fahren derweil den zweiten Sieg in Serie ein.

Anaheim Ducks gleichen in Playoff-Serie aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit einem 4:3-Sieg gegen die Vegas Golden Knights haben die Anaheim Ducks in der Nacht auf Montag im Playoff-Viertelfinale der NHL den Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie hergestellt.

Zunächst gingen die Ducks zweimal in Führung, doch die Knights hatten jeweils die passende Antwort parat.

Die Entscheidung führten die Ducks gegen Ende des zweiten und zu Beginn des dritten Drittels herbei. Alex Killorn brachte sein Team zwei Minuten vor der zweiten Pause im Powerplay 3:2 in Führung, die Ian Moore knapp vier Minuten nach Wiederbeginn mit seinem ersten Treffer in den Playoffs ausbaute.

Mit dem zweiten Sieg in Serie gegen die Buffalo Sabres gehen die Canadiens de Montréal erstmals im Playoff-Viertelfinale in Führung. Beim deutlichen 6:2-Erfolg sticht Alex Newhook mit zwei Toren hervor.

Mehr zum Thema

Canadiens gleichen mit klarem Sieg gegen Sabres aus

Canadiens gleichen mit klarem Sieg gegen Sabres aus

NHL
5
Carolina zieht als erstes Team ins NHL-Conference-Finale ein

Carolina zieht als erstes Team ins NHL-Conference-Finale ein

NHL
6
Das ist der finale ÖEHV-Kader für die Weltmeisterschaft

Das ist der finale ÖEHV-Kader für die Weltmeisterschaft

Eishockey
Laval scheitert in AHL-Playoffs: Weg zur WM frei für ÖEHV-Duo?

Laval scheitert in AHL-Playoffs: Weg zur WM frei für ÖEHV-Duo?

Eishockey
12
ÖEHV-Team: Drei Drittel, drei Gesichter und die Kader-Frage

ÖEHV-Team: Drei Drittel, drei Gesichter und die Kader-Frage

Eishockey
9
LASK vor der Vollendung! "Jetzt wollen wir alles haben"

LASK vor der Vollendung! "Jetzt wollen wir alles haben"

Bundesliga
12
Barca ist erneut Meister! Die besten Bilder

Barca ist erneut Meister! Die besten Bilder

International
3

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Anaheim Ducks Vegas Golden Knights Montreal Canadiens Buffalo Sabres