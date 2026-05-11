Drei Jahre in Folge kein Titel, diesmal sogar nicht einmal Vizemeister - die schlechteste Saison in der Geschichte des FC Red Bull Salzburg ist Tatsache.

Zum allerersten Mal seit Einstieg von Red Bull in der Mozartstadt wird man in der Endtabelle nicht auf einem der ersten beiden Plätze landen. Noch viel schlimmer: Am letzten Spieltag könnten die "Bullen" sogar noch auf Rang fünf zurückrasseln.

"Wir holen drei Jahre in Folge nicht das, wofür der Klub steht. Wir sind alle gut beraten, wenn wir uns selbst hinterfragen", so ein leerer Alexander Schlager.

Ausgerechnet bei seinem Ex-Klub musste der Torwart mit seinen "Bullen" die bereits neunte Saisonpleite einstecken. Einzig in der ersten Red-Bull-Saison 2005/06 setzte es mehr Niederlagen.

Beichler: "Total unverdient, dass wir dieses Spiel verlieren"

Das 1:2 beim LASK am vorletzten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga (Spielbericht>>>) sei einmal mehr "ein Sinnbild" für die ganze Saison, findet Coach Daniel Beichler.

"Es war aus meiner Sicht total unverdient, dass wir dieses Spiel verlieren", so der Jungtrainer.

Er könne seiner Mannschaft "überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir waren speziell in den ersten 30 Minuten drückend überlegen, haben zwei, drei richtig gute Möglichkeiten gehabt, bei denen uns vielleicht die letzte Zielstrebigkeit gefehlt hat."

Vorne ineffizient, hinten anfällig - also eh alles beim Alten

Speziell in Halbzeit zwei ließen die Salzburger nicht zuletzt in Person von Edmund Baidoo, der freistehend vor dem leeren Tor nur die Latte traf, erneut große Chancen aus. Im Gegenzug zeigte man sich bei gegnerischen Standards, konkret bei weiten Einwürfen, wie so oft, extrem anfällig.

"Wir machen ein richtig gutes Spiel heute, vor allem mit dem Ball, nutzen unsere Chancen nicht und kriegen dann innerhalb von fünf Minuten zwei Einwurf-Gegentore. Dafür habe ich keine Worte", schüttelt Innenverteidiger Tim Drexler den Kopf.

Immerhin waren die "Bullen" diesmal ebenfalls nach einem weiten Einwurf, den der aufgerückte Drexler zur Mitte brachte, erfolgreich: Karim Konate nickte nach einer Kopfballverlängerung durch Jannik Schuster ein.

Betont positive Aufarbeitung