Offiziell! Olympia-Medaillengewinnerin wechselt zu Hirscher-Team

Die US-Amerikanerin Paula Moltzan geht ab der kommenden Saison als erste Weltcup-Athletin auf den Van-Deer-Ski von Marcel Hirscher an den Start.

Zuvor war die Technik-Spezialistin 18 Jahre für den französischen Ausrüster Rossignol unterwegs.

"Wir achten ja immer darauf, dass Personality und Performance-Potenzial zusammenpassen. Paula vereint beides", sagt Hirscher über den Neuzugang im Team.

Bronze bei Olympia

Zehn Mal stand Paula Moltzan in ihrer Karriere bereits auf dem Skiweltcup-Podest - alleine im vergangenen Winter fünf Mal.

Bei den Olympischen Spielen 2026 gewann sie gemeinsam mit Jacqueline Wiles Bronze in der Team-Kombination.

„Wir haben die vier Jahre gebraucht, um uns bei den Herren gut zu etablieren. Das ist uns gelungen und jetzt ist der richtige Zeitpunkt für das nächste Kapitel im Damen-Rennsport gekommen. Das ist ein großes Projekt, weil es bei Längen und Konstruktion des Ski-Materials doch Unterschiede gibt“, so Hirscher.