NEWS

Offiziell! Olympia-Medaillengewinnerin wechselt zu Hirscher-Team

Van Deer gab bereits den Einstieg als Ausrüster in den Frauen-Weltcup bekannt. Nun steht fest, wer als erste Athletin mit den Hirscher-Ski antreten wird.

Offiziell! Olympia-Medaillengewinnerin wechselt zu Hirscher-Team Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die US-Amerikanerin Paula Moltzan geht ab der kommenden Saison als erste Weltcup-Athletin auf den Van-Deer-Ski von Marcel Hirscher an den Start.

Zuvor war die Technik-Spezialistin 18 Jahre für den französischen Ausrüster Rossignol unterwegs.

"Wir achten ja immer darauf, dass Personality und Performance-Potenzial zusammenpassen. Paula vereint beides", sagt Hirscher über den Neuzugang im Team.

Bronze bei Olympia

Zehn Mal stand Paula Moltzan in ihrer Karriere bereits auf dem Skiweltcup-Podest - alleine im vergangenen Winter fünf Mal.

Bei den Olympischen Spielen 2026 gewann sie gemeinsam mit Jacqueline Wiles Bronze in der Team-Kombination.

„Wir haben die vier Jahre gebraucht, um uns bei den Herren gut zu etablieren. Das ist uns gelungen und jetzt ist der richtige Zeitpunkt für das nächste Kapitel im Damen-Rennsport gekommen. Das ist ein großes Projekt, weil es bei Längen und Konstruktion des Ski-Materials doch Unterschiede gibt“, so Hirscher.

Ski-Weltcup 25/26: Preisgeld-Königinnen

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

"Wir sind bereit" - Nächster Meilenstein für Van Deer

"Wir sind bereit" - Nächster Meilenstein für Van Deer

Ski Alpin
2
Noch vor erstem FIS-Rennen: Tiroler Ski-Juwel wechselt zum DSV

Noch vor erstem FIS-Rennen: Tiroler Ski-Juwel wechselt zum DSV

Ski Alpin
4
Bericht: Verhaftung nach Skandal im kroatischen Skiverband

Bericht: Verhaftung nach Skandal im kroatischen Skiverband

Ski Alpin
Nicht im ÖSV-Kader: So geht's für Striedinger, Pertl & Co. weiter

Nicht im ÖSV-Kader: So geht's für Striedinger, Pertl & Co. weiter

Ski Alpin
3
Karriereende? Gut-Behrami gibt bei Filmpremiere erstmals Auskunft

Karriereende? Gut-Behrami gibt bei Filmpremiere erstmals Auskunft

Ski Alpin
Schweizer Slalom-Spezialist wechselt Ausrüster

Schweizer Slalom-Spezialist wechselt Ausrüster

Ski Alpin
Nächster Norweger trennt sich von Ski-Ausrüster

Nächster Norweger trennt sich von Ski-Ausrüster

Ski Alpin
1

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Marcel Hirscher Van Deer Paula Moltzan