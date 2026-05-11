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Nächster ÖSV-Biathlet verkündet Karriereende

Der zweifache WM-Medaillengewinner beendet seine Karriere im Alter von 34 Jahren.

Nächster ÖSV-Biathlet verkündet Karriereende Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Biathlet David Komatz (34) beendet seine aktive Karriere.

Der Steirer absolvierte mehr als 200 Weltcuprennen und war über viele Jahre hinweg eine wichtige Stütze im österreichischen Team – besonders in den Staffelbewerben.

Zu seinen größten Erfolgen zählen zwei WM-Silbermedaillen: 2021 gewann er in Pokljuka gemeinsam mit Simon Eder, Dunja Zdouc und Lisa Hauser Silber in der Mixed-Staffel, 2023 folgte gemeinsam mit Lisa Hauser WM-Silber in der Single-Mixed-Staffel von Oberhof.

Rückenprobleme und Kaderstatus

"Der endgültige Entschluss ist in den letzten Tagen gefallen. Vor allem die anhaltenden Rückenprobleme und der verlorene Kaderstatus haben bei meiner Entscheidung eine Rolle gespielt. Ich blicke auf eine lange und schöne Karriere zurück und freue mich jetzt auf mehr Zeit mit meiner Familie", erklärt Komatz.

Mit Simon Eder und Lisa Hauser beendeten in diesem Jahr bereits die beiden ÖSV-Zugpferde im Biathlon ihre Karrieren.

Die 20 Biathleten mit den meisten Weltcupsiegen

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