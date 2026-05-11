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Bericht: Hirscher droht Startnummern-Nachteil

Ob der Neo-Niederländer nach seiner schweren Knieverletzung noch ein Comeback wagt, ist offen. Sollte er dies tun, dann wohl ohne Wildcard.

Bericht: Hirscher droht Startnummern-Nachteil Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Kehrt Marcel Hirscher noch einmal zurück in den Ski-Weltcup?

Diese Frage ist bislang noch nicht geklärt. Sollte er jedoch ein Comeback wagen, könnte es eine Umstellung für ihn geben.

Wie der Schweizer "Blick" berichtet, wird dem Neo-Niederländer die Wildcard vonseiten der FIS, die ihm 2024 ein schnelles Weltcup-Comeback in Sölden ermöglichte, wieder entzogen.

Start am Ende des Feldes?

Der achtfache Gesamtweltcupsieger würde somit nicht mehr in den Genuss einer früheren Startnummer kommen, sondern würde sich jenseits der Top-30 wiederfinden.

Ein offizielles Statement gibt es bisher jedoch noch nicht.

Zuletzt vermeldete Hirscher im April, sein Comeback vorerst gestoppt zu haben >>>

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