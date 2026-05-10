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Das ist der finale ÖEHV-Kader für die Weltmeisterschaft

Teamchef Roger Bader hat sich entschieden: Diese Spieler fahren zur WM in die Schweiz.

Das ist der finale ÖEHV-Kader für die Weltmeisterschaft Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am kommenden Samstag startet das ÖEHV-Nationalteam mit dem Spiel gegen Großbritannien (ab 12:10 Uhr im LIVE-Ticker>>>) in die Eishockey-WM in der Schweiz.

Nach dem abschließenden Test gegen Slowenien, der mit 4:1 gewonnen werden konnte (Spielbericht), hat sich Teamchef Roger Bader auf seinen finalen Kader festgelegt.

Fünf Debütanten

Der Schweizer entschied sich für die Variante mit neun Verteidigern und 13 Stürmern. Das Goalie-Trio um Atte Tolvanen, David Kickert und Florian Vorauer stand bereits zuvor fest.

Mit Tim Harnisch, Leon Kolarik, Maximilian Rebernig, Ian Scherzer und Leon Wallner nominiert Bader fünf WM-Debütanten. Nicht in den Kader schafften es Devin Steffler, Lenz Moosbrugger und Finn van Ee.

Entscheidung um Rohrer und Reinbacher noch offen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schied mit Laval Rocket das Team von Vinzenz Roher und David Reinbacher aus den AHL-Playoffs aus. Die Frage, ob einer oder sogar beide zur WM nachkommen, bleibt vorerst offen, wie der ÖEHV mitteilt. Gespräche darüber werden mit den Spielern und dem Verein unverzüglich aufgenommen, heißt es. Man werde "sehen was passiert", hofft Bader auf Verstärkung.

Die Nominierung des WM-Kaders sei wie jedes Jahr eine schwere Entscheidung gewesen, erklärt der Teamchef. Darüber sei er auch froh, denn "sämtliche Spieler haben es mir schwer gemacht und ihre Visitenkarte im Zuge der WM-Vorbereitung hinterlegt", sagt er.

Und weiter: "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Team unsere WM-Ziele erreichen werden. An oberster Stelle steht dabei nach wie vor der Klassenerhalt und dafür braucht es zwei Siege."

Spieler

Verein

TOR:

David Kickert

EC Red Bull Salzburg

Atte Tolvanen

EC Red Bull Salzburg

Florian Vorauer

KAC

ABWEHR:

Gregor Biber

Rögle BK (SWE)

Dominic Hackl

Vienna Capitals

David Maier

KAC

Thimo Nickl

KAC

Ramon Schnetzer

Vienna Capitals

Paul Stapelfeldt

Graz99ers

Clemens Unterweger

KAC

Philipp Wimmer

EC Red Bull Salzburg

Bernd Wolf

EHC Kloten (SUI)

ANGRIFF:

Tim Harnisch

Graz99ers

Mario Huber

EC Red Bull Salzburg

Paul Huber

Graz99ers

Leon Kolarik

Peterborough Petes (USA)

Henrik Neubauer

Black Wings Linz

Benjamin Nissner

EC Red Bull Salzburg

Maximilian Rebernig

VSV

Ian Scherzer

RPI Engineers (USA)

Peter Schneider

EC Red Bull Salzburg

Simeon Schwinger

KAC

Lucas Thaler

EC Red Bull Salzburg

Leon Wallner

Vienna Capitals

Dominic Zwerger

EHC Biel (SUI)

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