Das ist der finale ÖEHV-Kader für die Weltmeisterschaft

Am kommenden Samstag startet das ÖEHV-Nationalteam mit dem Spiel gegen Großbritannien (ab 12:10 Uhr im LIVE-Ticker>>>) in die Eishockey-WM in der Schweiz.

Nach dem abschließenden Test gegen Slowenien, der mit 4:1 gewonnen werden konnte (Spielbericht), hat sich Teamchef Roger Bader auf seinen finalen Kader festgelegt.

Fünf Debütanten

Der Schweizer entschied sich für die Variante mit neun Verteidigern und 13 Stürmern. Das Goalie-Trio um Atte Tolvanen, David Kickert und Florian Vorauer stand bereits zuvor fest.

Mit Tim Harnisch, Leon Kolarik, Maximilian Rebernig, Ian Scherzer und Leon Wallner nominiert Bader fünf WM-Debütanten. Nicht in den Kader schafften es Devin Steffler, Lenz Moosbrugger und Finn van Ee.

Entscheidung um Rohrer und Reinbacher noch offen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schied mit Laval Rocket das Team von Vinzenz Roher und David Reinbacher aus den AHL-Playoffs aus. Die Frage, ob einer oder sogar beide zur WM nachkommen, bleibt vorerst offen, wie der ÖEHV mitteilt. Gespräche darüber werden mit den Spielern und dem Verein unverzüglich aufgenommen, heißt es. Man werde "sehen was passiert", hofft Bader auf Verstärkung.

Die Nominierung des WM-Kaders sei wie jedes Jahr eine schwere Entscheidung gewesen, erklärt der Teamchef. Darüber sei er auch froh, denn "sämtliche Spieler haben es mir schwer gemacht und ihre Visitenkarte im Zuge der WM-Vorbereitung hinterlegt", sagt er.

Und weiter: "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Team unsere WM-Ziele erreichen werden. An oberster Stelle steht dabei nach wie vor der Klassenerhalt und dafür braucht es zwei Siege."