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"Wir sind bereit" - Nächster Meilenstein für Van Deer

Die Skimarke von Marcel Hirscher steigt ab der kommenden Saison auch bei den alpinen Frauen ein.

"Wir sind bereit" - Nächster Meilenstein für Van Deer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Van Deer Red Bull Sports wird ab der kommenden Saison auch Ski für den Weltcup der Frauen designen!

Das verkündete Marcel Hirscher am Dienstag offiziell in einem Statement auf Instagram.

Vor vier Jahren stieg der achtfache Gesamtweltcupsieger mit seiner eigenen Ski-Marke in den Weltcup ein, stattete dabei unter anderem Stars wie Henrik Kristoffersen (mittlerweile bei Head) und Timon Haugan aus.

Jetzt folgt der nächste Meilenstein in der Entwicklung: "Wir sind bereit für das nächste Kapitel", so Hirscher.

Welche Frauen in der kommenden Saison mit seinen Ski unterwegs sein werden, hat der 37-Jährige noch nicht bekanntgegeben.

Mega! Bilder vom neuen Headquarter der Hirscher-Skimarke

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