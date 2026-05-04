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Karriere-Ende? Conny Hütter hat Entscheidung getroffen

Die Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerin ließ ihre Zukunft nach der Saison offen. Nun hat sie verkündet, wie es weitergeht.

Karriere-Ende? Conny Hütter hat Entscheidung getroffen Foto: © GEPA
Daniela Kulovits
Textquelle: © LAOLA1
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Cornelia Hütter setzt ihre Ski-Karriere fort!

Das verkündet die 33-jährige Steirerin am Montag bei einem Medientermin in Graz.

Hütter ließ ihre Zukunft nach der Saison offen. Nun hat sich die Speed-Spezialistin dazu entschlossen, eine weitere Saison dranzuhängen. Nach der Saison 2026/27 - mit der WM in Crans Montana als Highlight - soll allerdings "zu 100 Prozent" Schluss sein.

"Ich bin noch nicht bereit, von der Couch zuzuschauen. Deshalb werde ich kommende Saison am Start stehen", so die ÖSV-Läuferin.

Karriere mit Hochs und Tiefs

Hütter feierte ihr Weltcup-Debüt im Jahr 2011. Ihre bisherige Karriere war geprägt von Hochs und Tiefs, immer wieder warfen die Steirerin Verletzungen - unter anderem drei Kreuzbandrisse - zurück.

Seit mehreren Jahren gehört Hütter zur absoluten Weltspitze in den Speed-Disziplinen. Insgesamt hat sie bisher zehn Weltcup-Rennen gewonnen, 2023/24 eroberte sie die kleine Kristallkugel in der Abfahrt. Bei der WM 2023 in Courchevel/Meribel holte Hütter Bronze im Super-G, selbiges gelang ihr im Februar bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina.

Die besten Schnappschüsse der jungen Conny Hütter

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