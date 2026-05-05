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Nächster Norweger trennt sich von Ski-Ausrüster
Nach jahrelanger Zusammenarbeit will der 23-Jährige einen neuen Weg einschlagen. Im Slalom erreichte er bereits Rang 16 in der Disziplinenwertung.
Der nächste Weltcup-Athlet trennt sich von seiner Skifirma und geht einen neuen Weg.
Eirik Hystad Solberg trennt sich von seiner alten Skimarke "Fischer". Das gibt der norwegische Technikspezialist auf Instagram bekannt.
Unter einige Erinnerungsfotos schreibt der 23-Jährige: "Dankbar für die Erinnerungen, Möglichkeiten und Momente, die ich mit Fischer geteilt habe."
Neue Skimarke noch offen
Solberg hat zuletzt im Winter immer wieder mit guten Ergebnissen aufgezeigt, nun will er den nächsten Schritt schaffen.
Im Slalom gelangen ihm bessere Ergebnisse als im Riesentorlauf. So wurde er Fünfter in Madonna di Campiglio und schaffte als 16. der Disziplinenwertung ein durchaus ansprechendes Ergebnis.
Auf welchem Ski er nächsten Winter zu sehen sein wird, ist noch offen.
In den letzten Tagen wechselten unter anderem auch Solbergs Teamkollegen Henrik Kristoffersen und Oscar Andreas Sandvik ihre Ski-Ausrüster.