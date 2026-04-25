Schweizer Ski-Star hat "Ja" gesagt

Loïc Meillard hat geheiratet!

Das lässt der Schweizer Ski-Star seine Followerinnen und Follower auf Instagram wissen. Der 29-Jährige und seine Partnerin Zoé Chastan haben demnach im Wallis "Ja" gesagt.

Für den Slalom-Gold-Gewinner der Olympischen Spiele 2026 gibt es somit auch privat ein absolutes Highlight zu feiern. Und das nächste folgt: Im Sommer werden die beiden zum ersten Mal Eltern.

Meillard kündigt an: "Meine größte Medaille kommt im Sommer" >>>

