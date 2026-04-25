Karriereende? ÖSV-Ass Hütter setzt sich Deadline

Cornelia Hütter krönte ihre erfolgreiche Karriere bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina mit der Bronzemedaille im Super-G.

Es war ihre erste Olympia-Medaille. Zudem feierte sie bei der Abfahrt in Val d'Isere im Dezember ihren einzigen Saisonsieg. Für eine kleine Kristallkugel reichte es am Ende nicht.

Bereits im März gab die mittlerweile 33-Jährige bekannt, dass sie über ein mögliches Karriereende nachdenken werde. Jetzt hat Hütter in einem Interview mit dem "ORF" ein Update dazu gegeben.

"Ich habe mir selbst für Mai eine Deadline gesetzt. Ich möchte nicht alle im Ungewissen lassen, weder mich, noch die Betreuer, das Team und die Sponsoren", so die Speed-Spezialistin.

Das Statement im Video: