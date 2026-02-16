Meillard kündigt an: "Meine größte Medaille kommt im Sommer"

Loic Meillard wird Papa!

Die schöne Neuigkeit wird im "SRF" überbracht. Für Meillard läuft es damit nach Gold im Olympia-Slalom auch privat toll.

Silber! Gstrein überrascht im Olympia-Slalom >>>

"Ich glaube, dass wir im Sport hart arbeiten, aber es gibt auch ein Leben neben dem Sport", sagt der 29-Jährige dazu. Schon durch die Verletzungen sei ihm bewusst geworden, dass es Wichtigeres gebe, als im Sport Leistungen zu bringen. "Aber das öffnet einem schon noch einmal die Augen." Auch deshalb kündigt Meillard an: "Meine größte Medaille kommt im Sommer!"

Meillard ist mit der Pressesprecherin der Schweizer Ski-Männer, Zoe Chastan, in einer Beziehung. Für das Paar wird es das erste Kind sein.