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Guter WM-Auftakt für die ÖEHV-U18 in Tallinn

Im Auftaktspiel gibt es einen klaren Sieg für Österreichs Eishockey-Youngster.

Guter WM-Auftakt für die ÖEHV-U18 in Tallinn Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die U18-Weltmeisterschaft der Division 1B beginnt für Österreichs Eishockey-Nachwuchs nach Maß. Italien wird in Tallinn 4:1 bezwungen.

Die Tore für Österreich erzielen Lennart Leitner (7.), Paul Sintschnig (19./Bild), Johannes Dobrovolny (35.) und David Niederleitner (54./PP). Zu Beginn des zweiten Drittels verkürzt Italien nur zwischenzeitlich auf 1:2.

"Es war ein richtiger Arbeitssieg", fasst Head Coach Peter Schweda den Auftakterfolg zusammen.

Am Sonntag (11:30 Uhr) ist Frankreich der zweite Gegner.

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