Offiziell: ÖSV stellt Scherer-Nachfolger vor

Jan Überall ist der neue Generalsekretär von Ski Austria.

Der 38-Jährige wird bei der Präsidentenkonferenz einstimmig ins Amt gewählt und tritt mit 1. September 2026 die Nachfolge von Christian Scherer an. Er übernimmt als Vorsitzender der Geschäftsführer die operative Leitung des ÖSV.

Scherer verlässt den heimischen Skiverband nach sechs Jahren und übt ab Herbst eine neue Aufgabe in der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe HTI aus.

Langjährige Führungserfahrung

Der Kitzbüheler Überall verfügt über langjährige Führungserfahrung im nationalen wie internationalen Skisport.

Nach einem Studium der Sportwissenschaften an der Universität Innsbruck startete er seine Karriere beim Kitzbüheler Ski Club, wo er seit 2015 als Generalsekretär tätig ist.

Seit 2024 verantwortet er außerdem als Geschäftsführer der Hahnenkamm-Rennen die organisatorische und wirtschaftliche Weiterentwicklung eines der renommiertesten Wintersportevents der Welt.

Durch seine Funktionen in verschiedenen FIS-Gremien sowie seine Tätigkeit als Vizepräsident von Club 5 – der Vereinigung führender alpiner Weltcup-Veranstalter – verfügt er über ein breites internationales Netzwerk und fundierte Kenntnisse der Strukturen und Marktmechanismen des Skisports.

ÖSV-Präsidentin: "Starkes Signal nach innen und außen"

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober sagt: "Mit Jan Überall haben wir eine Persönlichkeit gefunden, die den österreichischen und internationalen Skisport bestens kennt und gleichzeitig über Führungserfahrung verfügt. Es freut mich ganz besonders, dass die Entscheidung einstimmig gefallen ist. Diese Geschlossenheit ist ein starkes Signal nach innen und außen. Gemeinsam wollen wir den erfolgreichen, zukunftsorientierten Weg von Ski Austria konsequent fortsetzen."

Sportdirektor Mario Stecher freut sich auf die Zusammenarbeit mit Überall: "Er kennt den Skisport, die Strukturen der Vereine und unseres Verbandes und bringt gleichzeitig wertvolle Erfahrungen aus der Organisation internationaler Großveranstaltungen sowie der Kooperation mit unterschiedlichsten Partnern mit. Gemeinsam wollen wir den ÖSV sportlich wie organisatorisch erfolgreich weiterentwickeln."

Überall: "Es ist eine große Ehre"

Überall bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen, das einstimmige Ergebnis sei ihm sehr wichtig. "Es ist für mich eine große Ehre und zugleich eine große Verantwortung, künftig als Generalsekretär des ÖSV tätig zu sein, denn dieser steht für große Tradition und sportliche Exzellenz."

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Präsidentin, dem Sportdirektor, der Präsidentenkonferenz, den Landesverbänden, der gesamten Skifamilie sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ÖSV. Gemeinsam wollen wir Bewährtes fortführen, neue Impulse setzen und den österreichischen Skisport nachhaltig weiterentwickeln."