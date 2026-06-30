Bis zu 80 Millionen! Manchester City an WM-Shootingstar dran

Der marokkanische Mittelfeldspieler Ayyou Bouaddi ist bereits eine der Entdeckungen der diesjährigen Weltmeisterschaft.

Nach dem Einzug ins Achtelfinale und den Sieg gegen die Niederlande häuft sich das Interesse am 18-Jährigen.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano nun berichtet, hat Manchester City bereits Kontakt mit dem Umfeld des marokkanischen Juwels aufgenommen.

Die Verantwortlichen seines aktuellen Klubs, OSC Lille, sollen eine Ablösesumme von 75 bis 80 Millionen Euro plus Boni verlangen.

Transfer erst ab 2027 im Gespräch

Ein Transfer soll jedoch erst im Sommer 2027 realisiert werden.

Der Poker um das begehrte Talent ist allerdings völlig offen, denn mehrere europäische Spitzenklubs sollen ebenfalls großes Interesse am Mittelfeldspieler von Lille zeigen.