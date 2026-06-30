Vor zwei Monaten verkündete Christian Scherer überraschend seinen Wechsel in die Privatwirtschaft und stellte den Österreichischen Skiverband vor ein Dilemma.

Nach sechs Jahren als ÖSV-Generalsekretär wechselt der 41-Jährige in die Geschäftsführung des Seilbahn-Konzerns HTI.

Seit der Verkündung des Abgangs war der ÖSV auf der Suche nach einem Nachfolger. Wie der "Kurier" berichtet, fand nun ein abschließendes Hearing in Kitzbühel statt.

Dazu waren noch fünf Kandidaten aus unterschiedlichen Bereichen – darunter Skiindustrie, Sportvermarktung und Sportpolitik – eingeladen.

Entscheidung gefallen

Dort soll die Entscheidung gefallen sein: Das Rennen machte der Tiroler Jan Überall, der derzeit als Generalsekretär des Kitzbüheler Skiclubs tätig ist.

Ausschlaggebend sollen vor allem seine Erfahrung in der Organisation von Großveranstaltungen wie den Hahnenkammrennen sowie sein weitreichendes Netzwerk gewesen sein.