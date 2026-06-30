10 Jahre nach Schicksalsschlag: Ex-Ski-Star zum zweiten Mal Vater

Vaterfreude im Hause Hargin.

Das ehemalige Slalom-Ass Mattias Hargin wird zum zweiten Mal Vater. Das hat der 40-Jährige auf Instagram verkündet: "Diesen September wächst unsere Familie", schreibt der dreifache WM-Medaillengewinner (einmal Silber, zweimal Bronze im Team-Bewerb).

Mit seiner Verlobten Lovisa ist der Schwede Ende 2024 zum ersten Mal Vater geworden. Nach der Geburt von Sohn Oliver erwartet er nun ein zweites Mal Nachwuchs.

Ehefrau bei Lawinenunglück 2016 ums Leben gekommen

Die schöne Nachricht kommt fast genau zehn Jahre nach einem Schicksalsschlag: Im Juli 2016 ist seine Ehefrau Matilda bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen.

Nachdem zwischenzeitlich sogar das Karriereende im Raum gestanden ist, hat sich Hargin zurück gekämpft und bei der WM in St. Moritz 2017 abermals Bronze im Teambewerb geholt.

In seiner Karriere ist der Ex-Slalom-Fahrer sieben Mal am Weltcuppodest gestanden.

Seinen einzigen Sieg hat er 2015 beim Torlauf in Kitzbühel gefeiert.