Dritter Neuzugang: KAC verpflichtet slowenischen Nationalspieler

Der EC-KAC präsentiert mit Jan Drozg seinen dritten Neuzugang für die Saison 2026/27.

Der slowenische Nationalspieler unterschreibt beim österreichischen Rekordmeister einen Vertrag bis Saisonende. Für die kommenden zehn Tage enthält der Kontrakt noch eine spielerseitige Ausstiegsklausel für einen möglichen Wechsel in die KHL.

Der 27-Jährige bringt reichlich internationale Erfahrung mit: Nach Stationen in Schweden und Kanada wurde er 2017 von den Pittsburgh Penguins gedraftet und kam anschließend in der AHL und ECHL zum Einsatz.

Zwischen 2022 und 2025 spielte der Stürmer in der KHL, ehe er zuletzt bei Olimpija Ljubljana aktiv war. Dort verbuchte er in 31 Spielen 27 Scorerpunkte.

"Will sich für Spitzenliga empfehlen"

"Jan Drozg ist ein hochveranlagter Spieler, der in Schweden, Kanada, den USA und Russland viel internationale Erfahrung gesammelt hat und sich stets an das Level des dortigen Eishockeys anpassen konnte", so KAC-General-Manager Oliver Pilloni.

"Seine starken offensiven Instinkte werden von einer guten Arbeitsmoral ergänzt, die wir von vielen der slowenischen Spieler, die wir in den vergangenen Jahren beim EC-KAC unter Vertrag hatten, kennen. Jan Drozg möchte sich über unseren Klub wieder für eine internationale Spitzenliga empfehlen, wir erwarten also, dass er bei uns Topleistungen abliefern kann und wird", so Pilloni weiter.

"Habe nur Positives gehört"

Auch der Neuzugang selbst zeigt sich motiviert: "Ich freue mich sehr, mich dem EC-KAC anzuschließen. In den vergangenen Jahren waren bekanntlich einige slowenische Spieler Klagenfurt aktiv und sie alle haben mir nur Positives über die Mannschaft, die Eishockeykultur und die Stadt erzählt. Für mich ist das Engagement bei einem Klub, der stets zur Spitze gehört, eine tolle Gelegenheit", so Drozg.