Hirschers Comeback aus Leidenschaft: "Ich habe meine Pokale"

Unter tausenden Niederländern in Spielberg ist auch der prominenteste aus österreichischer Sicht zugegen: Marcel Hirscher.

Bei knapp 35 Grad denken nicht viele der Anwesenden ans Skifahren. Aber beim 37-Jährigen geht es ja um ein Comeback nach der Knieverletzung.

"Zehn Prozent fehlen", so der Status, bevor es wieder auf die Latten gehen kann. "Es wird besser. Aber es ist schon überraschend, wie lange es dauert."

Nach starken Schmerzen um den Jahreswechsel datieren die letzten Schwünge vom 2. Februar.

Ein Ziel - und das sind nicht Ergebnisse

Stress hat das Comeback keinen, auch wenn es der achtfache Gesamtweltcup-Sieger unbedingt noch einmal probieren will.

Das Ziel sei, "das Gefühl wieder zu haben, ordentlich Gas geben zu können. Das war letztes Jahr mit den Schmerzen nicht möglich", beschreibt er die "lauwarme Partie" 2025.