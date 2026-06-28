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Skandinavischer Einzelkämpfer schließt sich ÖSV-Speed-Truppe an
Der Schwede wird künftig mit den rot-weiß-roten Fahrern trainieren.
Die österreichische Speed-Trainingsgruppe bekommt Zuwachs!
Der Schwede Felix Monsen darf in Zukunft mit den rot-weiß-roten Athleten mittrainieren. Sein Verband zeigt sich in einem Statement begeistert.
Der Skandinavier, der Super-G und Abfahrt fährt, schloss die vergangene Weltcupsaison in den Top 30 der besten Abfahrer ab.
Sein bestes Ergebnis war je ein zehnter Platz in Kitzbühel im Jahr 2025 (Super-G) und 2026 (Abfahrt).