Vienna Capitals verlängern mit Routinier Scott Kosmachuk

Scott Kosmachuk spielt auch in der kommenden Saison für die Vienna Capitals.

Der 32-jährige Kanadier hat seinen Vertrag verlängert und wird weiterhin für die Wiener in der win2day ICE Hockey League auflaufen. Das geben die Capitals am Dienstag bekannt.

Kosmachuk wechselte im Dezember 2025 in die Bundeshauptstadt, wurde in seiner ersten Saison allerdings von einer hartnäckigen Unterkörperverletzung ausgebremst.

Deshalb kam der Angreifer lediglich auf 13 Einsätze, in denen ihm zwei Tore und sieben Assists gelangen.

"Freue mich auf einen Neustart"

"Ich freue mich extrem auf die kommende Saison in Wien. In der vergangenen Spielzeit habe ich aufgrund der Verletzung bereits am 30. Jänner mein letztes Pflichtspiel bestritten", so Kosmachuk.

"Es war schwierig für mich, dass ich dem Team auf dem Eis nicht helfen konnte. Umso mehr freue ich mich auf einen Neustart in der kommenden Saison in Wien", fügt er hinzu.

"Erwarten ihn hungrig und topfit"

"Die vergangene Spielzeit verlief für Scott aufgrund seiner Unterkörperverletzung suboptimal. Was er leisten kann, hat er in der Vergangenheit nicht nur in unserer Liga bewiesen. Das wollen wir von ihm auch in der kommenden Saison bei uns in Wien sehen", sagt Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals.

"Wir erwarten, dass Scott hungrig und in top-fitter körperlicher Verfassung Anfang August zum Vorbereitungsstart erscheinen wird", ergänzt er.

Meister mit Red Bull Salzburg

Vor seinem Wechsel nach Wien stand Kosmachuk beim slowakischen Erstligisten Vlci Žilina unter Vertrag, nachdem er in der Saison davor mit dem EC Red Bull Salzburg den Meistertitel in der ICE Hockey League gewonnen hatte.

Für die Salzburger erzielte er in 26 Grunddurchgangsspielen 27 Scorerpunkte.

Acht Einsätze in der NHL

Neben Stationen in der KHL bei Lada Togliatti sowie in Finnland bei TPS spielte der Rechtsschütze bereits zwischen 2020 und 2022 für den VSV, wo er in 106 Partien starke 109 Scorerpunkte sammelte. Davor lief er unter anderem für Augsburg in der DEL auf.

Vor seinem Wechsel nach Europa war Kosmachuk mehrere Jahre in Nordamerika aktiv. Zwischen 2014 und 2019 absolvierte der 32-Jährige mehr als 320 Spiele in der AHL und kam in der Saison 2015/16 zudem auf acht Einsätze in der NHL für die Winnipeg Jets.