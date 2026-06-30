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WM heute: Sechzehntelfinale Elfenbeinküste - Norwegen

Erling Haaland und Co. bekommen es zum Auftakt der WM-K.o.-Phase mit der Elfenbeinküste zu tun. LIVE-Infos:

WM heute: Sechzehntelfinale Elfenbeinküste - Norwegen Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Für Erling Haaland und Co. wird es am Dienstag wieder ernst.

Die Norweger treffen im WM-Sechzehntelfinale auf die Elfenbeinküste (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Teams belegten mit zwei Siegen und einer Niederlage den zweiten Platz in ihren Gruppen.

Der Gewinner des Duells trifft im Achtelfinale auf Brasilien.

Zum Turnierbaum >>>

WM-Sechzehntelfinale Elfenbeinküste - Norwegen im LIVE-Ticker:

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