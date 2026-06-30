Für Erling Haaland und Co. wird es am Dienstag wieder ernst.

Die Norweger treffen im WM-Sechzehntelfinale auf die Elfenbeinküste (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Teams belegten mit zwei Siegen und einer Niederlage den zweiten Platz in ihren Gruppen.

Der Gewinner des Duells trifft im Achtelfinale auf Brasilien.

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WM-Sechzehntelfinale Elfenbeinküste - Norwegen im LIVE-Ticker: