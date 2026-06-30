Selekhmeteva, Oksana SEL
Kraus, Sinja KRA
Endstand
2:0
6:1 , 7:5
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Endstation in Runde eins: Auch Kraus in Wimbledon out

Die 24-Jährige muss sich einer Spanierin in zwei Sätzen geschlagen geben. Schon zwei andere ÖTV-Spielerinnen schafften die Auftakthürde in London nicht.

Endstation in Runde eins: Auch Kraus in Wimbledon out Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Sinja Kraus muss sich in der ersten Wimbledone-Runde der Spanierin Oksana Selekhmeteva mit 6:1, 7:5 geschlagen geben.

Für Kraus (WTA-93.) geht die Partie mit einem gewonnen Break gegen Selekhmeteva (WTA-91.) eigentlich gut los. Im Gegenzug gibt sie ihr Service aber ebenfalls ab, und kassiert auch beim Stand von 2:1 und 4:1 Breaks.

Dazwischen bringt die Spanierin ihren Aufschlag ohne Punktverlust durch. Am Ende des ersten Satzes verpasst Kraus erst zwei Breakchancen, kann dann drei Satzbälle abwehren - mit dem vierten stellt Selekhmeteva aber auf 1:0.

Kraus nutzt Chancen nicht

Im zweiten Satz zeigen sich beide Spielerinnen zunächst souverän, beim Stand von 2:3 kann Kraus erneut zwei Breakmöglichkeiten nicht nutzen. Stattdessen breakt Selekhmeteva im Gegenzug direkt mit 40:0. Kraus kann weiterhin nicht konsequent genug punkten, wehrt aber einen ersten Matchball ab und stellt auf 5:4.

Anschließend holt Kraus ihr erstes Break, 5:5. Erneut kann sie den Schwung nicht mitnehmen, wehrt zwar zwei Breakchancen ihrer Gegnerin ab, kassiert aber dennoch das 6:5. Mit eigenen Aufschlag macht Selekhmeteva den Sack zu.

Mit Kraus muss damit auch die dritte ÖTV-Spielerin im Turnier die Heimreise nach dem Auftaktspiel antreten. Zuvor scheiterten bereits Anastasia Potapova und Lilli Tagger am Weiterkommen.

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