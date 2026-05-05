Skisprung-Weltmeister trennt sich von österreichischem Sponsor

Seit mehr als einem Jahrzehnt bestreitet Dawid Kubacki in einem rosafarbenen Helm mit dem ikonischen Manner-Schriftzug seine Wettkämpfe. Doch wie der zweimalige Weltmeister kürzlich auf Instagram bekannt gab, geht diese Ära nun zu Ende.

"Nach vielen Jahren großartiger Zusammenarbeit ist dieser Moment nun gekommen. Ich werde nicht mehr mit dem rosa Manner-Helm springen", teilte Kubacki seinen Fans mit. "Es war mir eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten, und ich freue mich, dass wir so viele tolle Momente hatten. Alles Gute für euer Unternehmen und bis bald auf den Schanzen!"

Der österreichische Süßwarenhersteller bedankte sich in den Kommentaren für die "langjährige, großartige Zusammenarbeit". Wer künftig als Helmsponsor des 36-jährigen Polen fungiert, ist noch nicht bekannt.