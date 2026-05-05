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"Jemand, der über allem steht" - Neue Aufgabe für Horngacher

Der Österreicher kehrt nach Polen zurück, dort wird er jedoch nicht wie angenommen Sportdirektor.

"Jemand, der über allem steht" - Neue Aufgabe für Horngacher Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lang wurde diskutiert und spekuliert, nun steht es fest: Stefan Horngacher übernimmt im polnischen Skiverband eine neue Aufgabe.

"Stefan Horngacher kehrt zum polnischen Skispringen zurück", schreibt der Verband auf X.

Der Ex-Bundestrainer wird jedoch nicht wie angenommen als Sportdirektor arbeiten.

"Stefan soll eher als Trainer fungieren, aber in der Rolle eines Koordinators des gesamten Ausbildungssystems. Jemand, der über allem steht und Ratschläge gibt, während die Athleten weiterhin auch ihre Trainer als direkte Ansprechpartner an der Seite haben werden", heißt es in einer Aussendung.

Rückkehr nach sieben Jahren

Der Österreicher soll bereits in Polen sein, dort soll er eng mit der Nationalmannschaft zusammenarbeiten.

"Das Kooperationsmodell sieht eine eindeutige Aufteilung der Verantwortlichkeiten, einen festgelegten Kompetenzbereich sowie klar definierte, messbare sportliche Ziele vor", heißt es.

Horngacher ist damit nach sieben Jahren wieder nach Polen zurückgekehrt. Er war von 2016 bis 2019 als Nationaltrainer angestellt.

Nun hat er die Aufgabe, eine "langfristige Vision für die Funktionsweise des Ausbildungssystems" einzuführen.

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