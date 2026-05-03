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Nach Kristoffersen-Deal: Norwegischer Landsmann verlässt Head

Der 21-jährige Norweger Sandvik klopfte vergangene Saison bereits am Weltcup-Podest an, nun sucht er sich eine neue Skimarke.

Nach Kristoffersen-Deal: Norwegischer Landsmann verlässt Head Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit der Verpflichtung von Henrik Kristoffersen ist dem Ski-Ausrüster Head zuletzt ein Coup gelungen.

Kristoffersen verlässt Hirscher und wird ein "Rebell" >>>

Während die Vorarlberger Ski-Firma mit dem Slalom-Weltmeister von 2023 einen hochkarätigen Neuzugang vermelden konnten, geht ein vielversprechendes Talent.

Sandvik zieht weiter

Oscar Andreas Sandvik verkündet via Instagram seinen Abschied von Head.

"Ich bin wirklich dankbar für all die Unterstützung, die ihr mir gegeben habt", zeigt sich der 21-jährige Norweger dankbar.

Im Weltcup bereits stark dabei

Sandvik ist ein vielversprechendes Talent, fuhr in der vergangenen Weltcup-Saison im Slalom zwei Mal in die Top 10. In Val d'Isere wurde er sogar Fünfter und verpasste sein erstes Podest nur knapp.

2025 gewann Sandvik zudem die Gesamtwertung im Europacup.

Ski-Weltcup 25/26: Das Preisgeld-Ranking der Top-Verdiener

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